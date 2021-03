MARGHERA (m.cr.) I treni, ma anche le autostrade. Elisa De Berti, vice presidente del Veneto, sta lavorando per portare a casa la grande svolta sulle infrastrutture regionali. «L'obiettivo è trasformare la Cav e portarla ad avere una concessione a tutti gli effetti, questo ci permetterebbe di poter chiedere il rinnovo per altri trent'anni in modo da poter programmare al meglio gli investimenti senza chiedere soldi allo Stato, questa è la nostra idea di autonomia - spiega la vice presidente - domani dovevo avere un primo incontro a Roma per parlare di questo tema col nuovo ministro dei trasporti Giovannini, poi saltato per questioni di quarantena. Ma ci troveremo presto e in tempi brevi arriveremo a una nuova normativa». Nel frattempo si punta sui treni. «Da giugno vi sarà una nuova offerta cadenzata con 8 collegamenti diretti Belluno/Venezia e 7 Venezia/Belluno con convogli Pop e sarà attivata la circolazione di mezzi elettrici tra Conegliano e Belluno», dice De Berti. Tra Venezia e Verona verranno aggiunti «4 servizi permanenti tra le 10 e le 13. Da settembre nuove rotte dirette Bassano/Vicenza e viceversa con treni Pop» in coincidenza con l'AV. E si punta a elettrificare anche la Mestre-Adria.

