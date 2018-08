Dba si prende tutta Actual e si consolida nei Balcani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

DIGITALEVENEZIA Dba si compra tutta la slovena Actual It per quasi tre milioni e irrobustisce la sua presenza all'estero.La società veneta di consulenza tecnologica, specializzata nella connettività delle reti e nelle soluzioni a supporto del ciclo di vita delle infrastrutture, ha sottoscritto a Lubiana un contratto preliminare di compravendita per l'acquisto dagli attuali soci di minoranza del residuo 26,23% del capitale della società di diritto sloveno di cui già deteneva una partecipazione del 73,77%. Il corrispettivo per l'acquisto è...