LO SCONTRO

NEW YORK Ore decisive per le importazioni dei vini e dei liquori italiani negli Usa. Ieri è iniziata la prima giornata di calendario utile perché il responsabile degli scambi internazionali di Washington, Robert Lighthizer, decida di quanto aumentare i dazi del 25% che dallo scorso novembre gravano su diversi prodotti alimentari europei. Nella peggiore delle ipotesi, le imposte potrebbero arrivare al 100%. Un raddoppio dei prezzi rispetto all'ottobre 2019 che di sicuro si rivelerebbe letale per gran parte della produzione comunitaria.

LA VICENDA AIRBUS

Alla radice del caso c'è l'annosa questione dei sussidi incrociati, concessi dai paesi europei al consorzio Airbus, e negli Usa dal governo federale alla Boeing. Il contenzioso è stato aperto 16 anni fa da due inchieste parallele sollecitate dalle parti presso il Wto, il quale ha concluso con diverse sentenze che entrambi i partner commerciali sono colpevoli dello stesso reato. Per compensare le parti offese, il Wto ha concesso che i rispettivi governi applichino dazi punitivi sui prodotti oggetto di importazione, fino a pareggiare il valore del danno. Gli Usa hanno deciso di rivalersi per il valore di 7,5 miliardi di dollari che era stato loro assegnato, con un 10% di dazi sugli Airbus, e con il 25% su formaggi, olive, sui superalcoolici e sui vini. Per quest'ultimo prodotto l'imposta ha colpito le produzioni francese, spagnola e tedesca, ma ha miracolosamente risparmiato finora le aziende vinicole italiane. L'ultima puntata della saga si è avuta a dicembre, quando il Wto ha rigettato l'idea che l'Europa abbia smesso di concedere sussidi alla Airbus. Gli Usa hanno immediatamente replicato che si sentivano autorizzati ad aumentare la pressione doganale, e hanno avviato un ennesimo processo consultivo, durante il quale hanno accolto i suggerimenti dei produttori nazionali. A fine luglio la fase si è conclusa con l'indicazione di far partire in qualsiasi giorno, dal 12 di agosto in poi, un incremento dei dazi alimentari dal 25 al 100%.

Gli esportatori italiani sono stati avvantaggiati finora da queste dinamiche. Il vino spagnolo che è mediamente venduto a prezzi più bassi è riuscito a contenere le perdite di volume entro il 3%; ma quello francese, più penalizzato dai dazi in quanto il più costoso tra tutti, ha perso il 14% di volume e il 24% di fatturato, sempre nel primo trimestre dell'anno. Quello italiano invece è riuscito a crescere del 12,5% nello stesso periodo, anche se poi ha finito per soccombere all'arresto generale della spesa e dei consumi causata dall'epidemia del nuovo coronavirus all'inizio di aprile.

Flavio Pompetti

