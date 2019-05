Dazi Usa, la Cina fa scattare la ritorsione da 60 miliardi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL COMMERCIONEW YORK La Cina rilancia la posta nella guerra dei dazi contro gli Usa, e porta dal 4-10% al 25% le imposte su 60 miliardi di valore di importazioni statunitensi. La rivalsa era nell'aria già la scorsa settimana a Washington, dove l'incontro tra le delegazioni dei due paesi che era stato annunciato come risolutivo per una tregua, si era aperto con la nuova sfida di Trump, e con il rincaro di dazi al 25% per 200 miliardi di beni cinesi in arrivo negli Usa. L'apparato cinese l'ha annunciata con titoli a piena pagina sul Quotidiano...