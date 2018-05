Dazi Usa, l'Europa pronta a reagire

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCONTRONEW YORK L'Europa unita nel rifiutare i dazi statunitensi, aspetta con ansia la decisione dell'ultim'ora del presidente Donald Trump. Alle sei di questa mattina in Italia, scadeva la sospensione delle tasse di esportazione che l'amministrazione di Washington ha deciso di applicare all'acciaio e all'alluminio proveniente dal resto del mondo. In mancanza di un accordo tra i negoziatori internazionali, i dazi entreranno in vigore, e segneranno il primo passo di una guerra commerciale dalle conseguenze imprevedibili. La parola finale...