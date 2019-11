Dazi, Usa e Cina depongono le armi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

COMMERCIONEW YORK La battaglia delle tariffe con la Cina è stata finora uno dei tratti distintivi dell'azione di governo di Donald Trump, nonché uno dei principali timori per i mercati mondiali. Adesso, lo spettro destabilizzante di una guerra dei dazi potrebbe iniziare un processo di normalizzazione, visto che i due paesi starebbero studiando un accordo che porterebbe all'eliminazione di alcune tariffe (in tutto 112 miliardi) da parte degli Stati Uniti. Una concessione iniziale per aprire un processo più ampio, sostengono il Financial...