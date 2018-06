Dazi Usa contro la Cina per 50 miliardi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DUELLONEW YORK Secondo attacco degli Usa nella guerra commerciale contro la Cina. Dopo quelli su acciaio e alluminio, l'amministrazione Trump lancia ora una nuova bordata di dazi del 25% sull'equivalente di 50 miliardi di valore in beni importati dal paese asiatico. Le misure entreranno in vigore in due ondate successive. La prima partirà il sei di luglio e colpirà una lista di 818 prodotti dal valore di 34 miliardi di dollari. L'applicazione della seconda che riguarda altri 284 articoli e 16 miliardi di dollari resta per il momento...