Dazi, Trump minaccia l'Europa Agricoltura italiana nel mirino

IL CASONEW YORK Un ramoscello d'olivo per la Cina e la Corea del Nord, un pugno nell'occhio all'Unione europea. L'amministrazione Trump ha ampliato ieri la lista e il valore monetario dei prodotti comunitari sui quali intende applicare dazi punitivi. Altri 89 prodotti per il corrispondente di 4 miliardi di dollari si aggiungono così ai 21 miliardi già minacciati dallo scorso aprile. La bordata di attacchi è concepita come una misura di ritorsione contro i sussidi che secondo Washington le autorità di Bruxelles concedono alla Airbus per...