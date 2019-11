Dazi, Trump cambia nuovamente idea: «Ora l'accordo con la Cina è molto vicino»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SVOLTAROMA Cosa sarà cambiato in due giorni? Se lo chiedono gli analisti, dopo che Donald Trump ha cambiato posizione fra mercoledì e venerdì circa l'andamento dei negoziati sulla guerra commerciale con la Cina. Se mercoledì il presidente aveva sostenuto che per colpa di Pechino e «della sua lentezza» l'accordo non sarebbe arrivato quest'anno, ma «sarebbe scivolato all'anno prossimo», ieri mattina parlando al programma tv Fox and Friends ha invece asserito che Stati Uniti e Cina sono «molto prossimi» al raggiungimento...