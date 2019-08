Dazi, tregua a sorpresa. Volano le Borse

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SVOLTANEW YORK Dazi Usa ritardati per laptop, cellulari e giocattoli cinesi, e cancellati per prodotti sanitari e che riguardano sia la sicurezza pubblica che quella privata. Donald Trump ha corretto ieri le indicazioni sulle imposte del 10% che dal primo di settembre intende applicare su 300 miliardi di dollari in beni importati dalla Cina, con il desiderio, come ha detto lui stesso di «proteggere i consumatori statunitensi» dai rincari che si stavano già abbattendo sui prezzi al dettaglio per i prodotti interessati. L'imposizione dei...