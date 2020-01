Dazi, sprint finale per l'intesa Usa-Cina Ma scatta l'allarme per il made in Italy

COMMERCIO

ROMA La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina sta avviandosi a conclusione. Le due superpotenze dovrebbero siglare la fase uno dell'intesa il 15 gennaio. Il ministero cinese del Commercio ha confermato che il vice primo ministro Liu He e alcuni suoi collaboratori si recherà a Washington dal 13 al 15 gennaio per per definire gli ultimi dettagli e firmare l'accordo preliminare sui rapporti commerciali Usa-Cina.

L'intesa dovrebbe prevedere dal lato Usa una riduzione al 7,5% dei dazi del 15% imposti a settembre su circa 120 miliardi di importazioni dalla Cina e un'estensione del congelamento degli aumenti dei dazi del 25% che avrebbero dovuto entrare in vigore a metà dicembre 2019 su circa 150 miliardi di dollari di importazioni di beni di consumo. Dal lato cinese ci dovrebbe essere l'impegno ad aumentare le importazioni di prodotti agricoli americani di circa 40 miliardi all'anno. Per ora dal lato cinese non ci sono state conferme sul livello degli acquisti di prodotti agricoli. L'accordo per la fase 1 non include tutte le questioni più strutturali e conflittuali (sussidi alle imprese cinesi, liberalizzazione dei mercati, tutela della proprietà intellettuale). È possibile che in questo anno elettorale Trump si fermi alla fase 1 e rinvii a dopo le elezioni presidenziali del 2020 le questioni più difficile da risolvere, mantenendo i dazi come futura arma negoziale.

SCURE SULL'UE

Resta invece caldissimo il fronte dazi tra Usa e Europa. Domani, lunedì 13 gennaio, si conclude, infatti, la procedura di consultazione avviata dal Dipartimento del Commercio americano (Ustr) sulla nuova lista allargata dei prodotti europei da tassare. Una nuova scure dopo la black-list già entrata in vigore il 18 novembre scorso.

A essere colpiti dai nuovi dazi Usa potrebbero essere i prodotti base della dieta mediterranea come la pasta, l'olio e il vino, per un valore complessivo di 3 miliardi. È quanto emerge da una analisi della Coldiretti in occasione della scadenza del 13 gennaio del termine fissato dal Federal Register, (nell'ambito della disputa nel settore aeronautico che coinvolge l'americana Boeing e l'europea Airbus) dopo che il Wto ha autorizzato un limite massimo di 7,5 miliardi di dollari delle sanzioni alla Ue. Enorme la preoccupazione italiana. «Non un minuto da perdere, un'azione forte dell'Europa» sollecita la ministra della politiche agricole Teresa Bellanova in una lettera al commissario europeo per l'Agricoltura, Phil Hogan, che sarà martedì a Washington. Nella missiva Bellanova chiede di «costituire immediatamente un fondo ad hoc, senza intaccare le risorse Pac, per affrontare questa e altre crisi commerciali e soprattutto, nell'immediato, a sostenere le aziende dell'agroalimentare italiano ed europeo colpite ingiustificatamente dai dazi». Nei giorni scorsi un appello al commissario Ue è arrivato anche da Confagricoltura.

«Per l'Italia al danno si aggiunge la beffa poiché il nostro Paese si ritrova ad essere punito dai dazi Usa nonostante la disputa tra Boeing e Airbus, causa scatenante della guerra commerciale, sia essenzialmente un progetto francotedesco al quale si sono aggiunti Spagna e Gran Bretagna», osserva il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini. «Con la nuova black list - sottolinea l'associazione - Trump minaccia di aumentare i dazi fino al 100% in valore e di estenderli a prodotti simbolo del Made in Italy. La nuova lista ora interessa i due terzi del valore del nostro export in Usa che è risultato pari a 4,5 miliardi in crescita del 13% nei primi nove mesi del 2019.

I nuovi dazi arriverebbero a quasi tre mesi dall'entrata in vigore dei dazi aggiuntivi del 25% che hanno colpito per un valore di mezzo miliardo di euro prodotti simbolo italiani come Parmigiano Reggiano e Grana Padano, salumi, agrumi e alcuni liquori come amari e limoncello.

