Dazi, la Ue agli Usa: «Dobbiamo essere esclusi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCONTROBRUXELLES Ormai è chiaro: il gioco di Donald Trump è quello classico del bastone e della carota. Decide dazi generalizzati sulle importazioni di acciaio e alluminio, poi concede esenzioni a Canada e Messico, in cambio di assicurazioni che il trattato commerciale nordamericano sarà rinegoziato. E anche all'Australia in cambio di un accordo bilaterale su sicurezza e relazioni militari. Una cosa del genere Trump vorrebbe fare con l'Europa: «Il presidente vuole essere sicuro che la Nato ottenga più soldi per proteggerci tutti», ha...