Dazi, Bruxelles pronta a reagire contro la tregua Cina-Stati Uniti

NEW YORK L'Europa potrebbe far ricorso al WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, se l'accordo firmato fra Usa e Cina lo scorso mercoledì a Washington risultasse dannoso per gli interessi delle aziende e l'economia del nostro continente. La reazione battagliera è dell'ambasciatore dell'Ue in Cina, Nicolas Chapuis, in una conferenza stampa ieri. Il giorno prima era stato il commissario europeo per il commercio, Phil Hogan, a esprimere simili ammonimenti: «Esamineremo a fondo il documento. Se ci fossero problemi di conformità con le regole del Wto, ovviamente faremo ricorso».

Molte quindi le riflessioni e le preoccupazioni dopo la firma della prima fase di un accordo fra le due superpotenze economiche. Anche l'approvazione espressa dal direttore generale del Fondo Monetario Kristalina Georgieva è stata condizionata, e se l'accordo è stato salutato come «una buona notizia», Georgieva ha comunque aggiunto che le due maggiori economie devono ancora far molto «per risolvere le loro differenze». La preoccupazione europea è ben fondata, se si tiene a mente che Donald Trump ha incassato nello stesso giorno due vittorie che lo hanno rafforzato sul piano negoziale: non solo la firma della tregua con la Cina, ma anche l'approvazione al Senato del nuovo trattato commerciale Usa-Messico-Canada. Commentando le vittorie, il ministro del Commercio Wilbur Ross ha detto al canale Fox Business che grazie ad esse la posizione negoziale Usa verso l'Europa è diventata «molto più forte», perché è stata «tolta la pressione su agricoltori e industriali», e la «base» si è stretta ancor di più intorno a Trump.

I PUNTI DEBOLI

Numerosi analisti in realtà giudicano la tregua con la Cina solo una mezza vittoria, e comunque una tregua di una guerra causata dallo stesso Trump. Ma, come lo stesso Hogan ha ammesso, si è trattato di una «scelta politica», per conquistare la rielezione: «Io stesso sono un politico, capisco come funziona» ha commentato il commissario europeo, che invece lamentava i punti deboli dell'accordo. Per Hogan infatti non si può ignorare che la precisa determinazione di acquisti cinesi di merci americane potrebbe legittimare una forma di commercio gestito che danneggerà il libero gioco delle forze di mercato. Hogan è venuto a Washington per tentare di trovare «una agenda positiva sul commercio transatlantico», e per evitare l'imposizione di misure punitive americane sul nostro export. Ma ha anche ammonito che l'Unione Europea sarà unita ed «esplorerà tutte le opzioni per proteggere i propri interessi». Oltre alle tariffe sull'acciaio e l'alluminio imposte nel 2018, Trump ha aggiunto dazi su 7 miliardi e mezzo di import europei in seguito alla disputa sui sussidi al consorzio Airbus, e minaccia di aumentarli per protesta sulla web tax, la tassa francese del 3% sul fatturato dei giganti della tecnologia. Su questo fronte tuttavia Parigi stessa si sta muovendo. Il ministro delle Finanze Bruno Le Maire ha fatto pressioni su Washington affinché accetti un compromesso durante gli incontri al World Economic Forum di Davos, che si inaugura martedì prossimo. Le Maire insiste che la controparte americana venga a un accordo sulla riforma fiscale internazionale in sede Ocse. Le Maire ha sottolineato come in assenza di una digital tax decisa al livello globale, gli Stati Uniti rischiano di vedere i loro colossi tecnologici colpiti da una miriade di tasse nazionali.

Anna Guaita

