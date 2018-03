Dazi, a rischio 4,9 miliardi di export

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA Nella guerra dei dazi fra i giganti del mondo, il Veneto rischia di pagare un conto assai salato. La posta in palio ammonta a 4,9 miliardi di euro: questo è infatti il valore delle esportazioni verso gli Stati Uniti nel 2017, un flusso aumentato del 118% rispetto al 2009, il che significa che l'economia è uscita dalla Grande Crisi intravvedendo proprio negli Usa (oltre che nella Germania e nella Francia) lo spiraglio giusto in fondo al tunnel. Per questo ormai alla vigilia dell'attuazione delle misure protezionistiche su...