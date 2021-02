DATI PRELIMINARI

MILANO Autogrill ha chiuso il 2020 con ricavi pari a quasi 2 miliardi in netto calo a causa del Covid. Nuovi contratti vinti e rinnovi per 5,3 miliardi.

Il cda del gruppo della ristorazione autostradale e negli aeroporti controllato dalla famiglia Benetton ha esaminato i dati preliminari dell'esercizio 2020 chiuso con ricavi consolidati per 1.983,7 milioni contro i quasi 5 miliardi del 2019, - 60,3% a cambi correnti (- 59,8% a cambi costanti).

La seconda ondata del Covid ha colpito duro e i ricavi nel solo mese di dicembre sono scesi del 68% a cambi costanti col 42% dei punti vendita totali chiusi al 31 dicembre. L'Italia ha visto nell'anno un giro d'affari di 573,9 milioni contro i 1.021,7 del 2019, - 43,8%.

È andata peggio negli altri paesi europei e Nord America, con gli Stati Uniti che hanno segnato ricavi per 932,2 milioni contro i 2.719,1 dell'esercizio precedente, -65,7%.

AUTOSTRADE

Il canale autostradale continua a dimostrarsi più resiliente rispetto agli altri canali. Performance ancora debole nel canale aeroportuale, con il Nord America che da aprile registra un costante e graduale miglioramento trainato dalla ripresa del traffico domestico.

Performance ancora debole negli altri canali, soprattutto a causa dell'incremento del trend del lavoro da remoto. Autogrill prevede un livello di Ebitda in linea con la performance del primo semestre 2020 (24%). Liquidità: cassa e linee di credito disponibili per circa 0,6 miliardi a fine esercizio, in linea con le previsioni.

I nuovi contratti vinti o rinnovati valgono circa 5,3 miliardi, con gli aeroporti di Las Vegas e Amsterdam che costituiscono la quota più rilevante.

