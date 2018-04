Dati Facebook, scatta l'istruttoria Antitrust

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCANDALOROMA L'altro giorno ha aperto un'istruttoria il Garante della privacy, ieri lo ha fatto l'Antitrust. Facebook - e il modo in cui tratta e cede i dati personali dei suoi utenti - entra nel mirino anche delle istituzioni italiane, dopo quelle degli Usa, dell'Ue e di tanti altri paesi. I vertici del colosso non dovranno dare spiegazioni solo relative allo scandalo Cambridge Analityca, la società americana che avrebbe utilizzato in modo improprio i dati di 87 milioni di utenti Fb tra cui anche 214.00 italiani. Le indagini a questo...