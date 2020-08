IL FOCUS

ROMA Una delle poche certezze sulla rete unica è che ora la vogliono tutti. Non solo politici, tecnici e operatori ma soprattutto imprese e cittadini. Dopo aver assaggiato la società digitale durante l'emergenza è infatti cresciuta la consapevolezza sulle sfide da affrontare nei prossimi anni: smart working di massa, 5G, auto a guida autonoma, sviluppi industriali IoT (Internet of Things), pubblica amministrazione digitale e didattica a distanza. Strumenti e servizi che saranno parte integrante della nuova normalità degli italiani ma solo dal momento in cui case e uffici saranno abilitati da una connessione in fibra ottica, l'unica in grado di garantire la velocità di un gigabit al secondo. Eppure, nonostante di questo ruolo centrale della banda ultra larga si parli da diversi anni, ad oggi l'infrastruttura italiana ancora non serve buona parte della Penisola tenendo fuori soprattutto le cosiddette aree bianche, quelle più interne, in cui è meno remunerativo investire. In pratica i cittadini sono rimasti impantanati nella scarsa lungimiranza degli esecutivi e nelle visioni divergenti ma parallele di Tim ed Open Fiber che, non a caso, ora si punta ad unificare per non disperdere ulteriori risorse e velocizzare le operazioni. Al momento infatti le reti per accedere ad internet sono due ed entrambe incomplete. Da un lato c'è Tim con il modello Fttc (Fiber to the cabinet, cioè fibra fino all'armadietto da cui parte un cavo in rame che raggiunge l'abitazione) su cui ha spinto per valorizzare la sua rete più capillare e strutturata che però disperde un po' della velocità della fibra. Dall'altro c'è Open Fiber, società controllata a metà da Enel e Cdp, nata appena 4 anni fa con l'idea di portare avanti il piano Banda Ultra Larga (Bul) del Governo ed attiva ormai in tutta Italia nonostante dovesse occuparsi solo delle aree bianche.

I MODELLI

Of invece basa le attività sul modello Ftth (Fiber to the Home, fibra fin nelle case dei cittadini) per poi vendere la rete all'ingrosso agli altri operatori e garantire un regime di concorrenza. A livello tecnico quest'ultima, l'Ftth, è senza dubbio la soluzione che offre più vantaggi. La fibra ottica non solo dura praticamente in eterno e non ha limiti alla velocità di banda supportata ma nella gestione (non nell'acquisto) costa anche meno del rame. Tant'è che ora Tim la sta spingendo e con la newco FiberCop, attorno a cui ruota l'accordo sulla rete unica con il Governo, punta a trasformare in fibra proprio l'ultimo tratto della propria infrastruttura.

In realtà però la rete unica non è solo una questione tecnica. Cablare in rapidità l'intero Paese è necessario anche per puntare a scardinare il digital divide. Secondo la Commissione Europea infatti, soltanto il 42% degli italiani tra i 16 e i 74 anni possiede competenze digitali di base (contro il 58% in Ue) e solo il 22% dispone di abilità avanzate (33% in Ue). Incrementarle investendo in istruzione e cultura è uno dei pilastri su cui costruire l'identità futura del Paese ma farlo senza un'infrastruttura di rete al passo con i tempi è un po' come produrre auto nuove senza avere strade su cui guidarle. Non solo, è anche fondamentale che quella strada, la rete, sia disponibile per chiunque. Il diritto alla connessione, come l'emergenza sanitaria ha dimostrato, non è più procrastinabile. Per questo lo Stato è intervenuto non solo finanziando i lavori nelle aree bianche ma anche con altre iniziative che, si spera, faranno il loro esordio entro la fine dell'anno. Ad inizio agosto infatti Stefano Patuanelli ha firmato i decreti attuativi per Piano Scuola e Piano Voucher per famiglie, stanziando 600 milioni di euro a sostegno delle connessioni italiane. Di questi 400 saranno destinati a portare la banda ultra larga in 32mila edifici scolastici, e ben 200 invece ai cittadini. Al termine della consultazione pubblica degli operatori richiesta dalla Ue e al via il 7 settembre, circa 2,2 milioni di famiglie con Isee sotto i 20mila euro potranno ricevere un voucher da 500 euro per la sottoscrizione di un abbonamento a internet o l'acquisto di un tablet o pc. A quel punto, con un accordo sulla rete unica in via di definizione e il sostegno economico del Recovery Fund, l'Italia per la prima volta potrà davvero ambire ad essere digitale.

Francesco Malfetano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA