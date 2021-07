Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOBRUXELLES La comunità internazionale non è mai stata così unita, ma l'Europa ha trovato un altro ambito in cui farsi trovare spaccata. Perlomeno per ora, aspettando che la discussioni approdi al G20 finanziario in programma a Venezia, da mercoledì a domenica prossimi, sotto presidenza italiana. Nella settimana che ha celebrato, con il sì di 130 Paesi nel quadro dell'Ocse, un altro passo avanti verso un'effettiva imposta globale...