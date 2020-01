Dall'oro ai bond: risparmi in slalom tra le tensioni

FINANZA

MILANO Oro sì, obbligazioni societarie e sui debiti statali da valutare, petrolio no perché il prezzo non regge nemmeno quando spirano i venti di guerra. Le Borse restano un'incognita perché ai massimi, ma sono l'unico terreno dove si possono ottenere rendimenti di qualche soddisfazione, specie puntando ai dividendi. In tempi di crisi internazionali, compresa la partita non risolta dei dazi commerciali, non è facile pensare agli investimenti del 2020. Ma qualche trend si può evidenziare.

ORO

Anche nei giorni concitati dopo l'eliminazione del generale iraniano Soleimani, il metallo prezioso è stata la star indiscussa dei mercati. Dal 3 gennaio ha guadagnato solo l'1,8% e ha chiuso la prima settimana dell'anno a quota 1.548 dollari l'oncia dopo aver raggiunto anche quota 1.580. Ma è da tenere presente che continua a battere i record degli ultimi sette anni e gli analisti pensano che la sua corsa possa proseguire. Attenzione però anche alle modalità di investimento: la sua rivendibilità c'è ma si paga sempre il capital gain del 26% sulla plusvalenza, sia che si abbia fattura per documentarne l'acquisto sia che manchi: in questo secondo caso l'imposta si paga forfettariamente su un quarto dell'incasso.

PETROLIO

Altro protagonista dei giorni di forte tensione internazionale, quando si ipotizzava che la ritorsione iraniana potesse coinvolgere il passaggio del greggio dall'area del Golfo persico. Ma la fiammata è stata di breve durata, con il prezzo che a New York ha chiuso la settimana sotto la quota psicologica dei 60 dollari al barile, addirittura in calo del 3,5% rispetto ai giorni precedenti l'attacco statunitense. Secondo gli operatori è segno che la scarsa vitalità dell'economia mondiale e la produzione in eccedenza non permettono alle quotazioni di tenere.

OBBLIGAZIONI

Nel 2019 il mercato dei bond ha riservato buone soddisfazioni, sia per i prodotti governativi sia societari, in particolare se si è puntato sugli Stati emergenti. Se si guarda all'Italia, lo spread con la Germania tiene e il Btp decennale viaggia tra un rendimento dell'1,3% e l'1,4%, lontano dai picchi di agosto corrispondenti alla crisi del governo Lega-M5S.

BORSA

Anzi, le Borse. Perché generalizzare non serve: secondo gli analisti bisogna individuare quelle con maggiori margini di crescita in un momento nel quale proseguono a pompare, chiaramente scollate dall'andamento dell'economia reale. Wall street continua a sfornare record storici e quelle europee la seguono. Con la domanda che è la stessa ogni giorno: durerà? La riposta degli operatori, soprattutto dopo che i listini hanno superato indenni la settimana del possibile scontro armato a Teheran e dintorni, in genere è positiva.

