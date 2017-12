Dal Colle salva Melegatti e diventa socio del fondo maltese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VERONA Un cavaliere bianco di casa per la Melegatti. La Del Colle entra col 30% nella società maltese che ha salvato la storica azienda dolciaria veronese, ormai il rilancio può lievitare per Pasqua.Melegatti ha attraversato due guerre mondiali, ma è stata messa in ginocchio da una «guerra» ereditaria tra i due rami della famiglia. Una crisi che fino a metà novembre era stata certificata dalla mancanza del caratteristico profumo di pandoro a San Giovanni Lupatoto, alle porte di Verona, dove ha sede lo stabilimento. Ma proprio da una...