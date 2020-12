LE BOLLETTE

ROMA I prezzi delle materie prime si alzano tornando ai livelli di un anno fa e nel 2021 continuerà l'aumento delle bollette di luce e gas.

Nei primi tre mesi del prossimo anno, vedrà così crescere la bolletta elettrica del 4,5% e del 5,3% quella del gas. Ad incidere in quest'ultimo caso, ricorda l'Arera, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, anche la consueta stagionalità con la crescita invernale della domanda.

BONUS AUTOMATICI

Nel 2021, però, arriverà anche un'importante novità: i bonus sociali di sconto sulla bolletta saranno gradualmente riconosciuti in modo automatico a chi ne ha diritto, senza più dover presentare domanda. Ad incrociare le informazioni, in modo che il bonus sia assegnato automaticamente in bolletta, saranno direttamente i soggetti che gestiscono i dati sulle utenze e l'Isee (Acquirente Unico e Inps). Lo sconto in bolletta sarà calcolato dal 1 gennaio 2021, indipendentemente dai tempi tecnici necessari per l'entrata a regime del meccanismo attuativo. Secondo i calcoli dell'Arera, inoltre, nonostante gli aumenti di inizio 2021, non si esaurirà la riserva di risparmio accumulata dalle famiglie con i cali provocati dagli effetti della pandemia: si tratta di 146 euro all'anno. Secondo l'Unione dei consumatori, però, l'aumento significa spendere nell'anno solare 2021 nell'ipotesi di prezzi costanti, 23 euro in più per la luce e 50 euro per il gas. E da gennaio piccole imprese senza maggior tutela, parte il mercato libero.

