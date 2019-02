Crollano fatturato e ordinativi: dicembre nero per l'industria

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CRISIROMA L'export non tira più. E il mercato interno non è mai ripartito. Risultato: a dicembre per l'industria italiana è stata una debacle, con fatturato e ordinativi in fortissimo arretramento. Il primo è calato del 3,5% rispetto a novembre e addirittura del 7,3% (dato corretto per effetti del calendario) rispetto al dicembre del 2017: è la flessione tendenziale più accentuata a partire dal novembre 2009. A innestare la retromarcia a dicembre è stato sia il mercato interno (-2,7%) che, in misura più accentuata, quello estero...