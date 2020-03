Crolla il credito e le imprese, per la Cgia di Mestre, hanno fame di credito. È quanto emerge da una rilevazione degli artigiani della Cgia che segnalano come tra il 2018 e il 2019 gli impieghi vivi erogati dalle banche all'intero sistema imprenditoriale italiano sono diminuiti di 33,4 miliardi di euro (-4,9%). Una caduta, osservano dalla Cgia, che ormai dura ininterrottamente dal 2011.

Afferma il coordinatore dell'Ufficio studi Paolo Zabeo: «In un momento di emergenza nazionale non è il caso di fare polemiche. Tuttavia, è necessario consentire alle Pmi di accedere con più facilità al credito, mettendo le banche nelle condizioni di farlo. A parità di costi, o quasi, ma con fatturati in caduta libera, se nelle prossime settimane le aziende non avranno a disposizione la liquidità per far fronte alle esigenze di ogni giorno, nel giro di qualche mese molte di queste rischiano di chiudere definitivamente i battenti».

Nel decreto anticrisi che dovrebbe essere approvato oggi ci saranno delle novità. Dalle indiscrezioni uscite in questi giorni, sostiene la Cgia, pare di capire che solo in parte il Governo riuscirà a dare una risposta esaustiva alla necessità delle Pmi di risolvere questo problema.

«Staremo a vedere».

