IL SONDAGGIO

VENEZIA Imprenditori del Triveneto pessimisti soprattutto per l'Italia. Per sette imprese su 10, fra le 600 interpellate tra veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino da Fondazione Nord Est, un recupero complessivo dell'economia nazionale non potrà avvenire prima del 2022. E il 2020 sarò veramente nero anche a livello locale. Bocciato l'operato contro la crisi di Unione Europea e governo.

Secondo il sondaggio della Fondszione, il 94% degli intervistati del Nordest prevede nel 2020 una flessione anche del Pil regionale, il 93% si attende una contrazione dell'occupazione anche nel Nordest, l'88% è certo di un calo dei consumi e il 55% prefigura uno stop degli investimenti. Unica boccata d'ossigeno (si fa per dire) arriverà dall'export: quasi un quarto degli imprenditori del Nordest pensa che rimarrà stabile, il 5% lo pensa addirittura in crescita (settori come il farmaceutico, in netta crescita). Ma il 70% vede una contrazione anche decisa con un Veneto un po' meno pessimista.

«Stiamo vivendo un momento molto difficile per l'economia anche se ci sono aziende che stanno andando molto bene. Servono politiche di sostegno agli investimenti e liquidità per le imprese anche se una vera ripresa non arriverà prima del 2020, ma penso che la luce in fondo al tunnel sia sempre più vicina - il commento alla ricerca del presidente della Confindustria del Veneto Enrico Carraro nel corso della conferenza stampa online di fine anno-. Il blocco dei licenziamenti ha permesso la tenuta sociale, ma dobbiamo essere pronti a un impatto molto negativo sull'occupazione una volta finita questa sospensione. Avevo suggerito di utilizzare la cassa integrazione di questi mesi per varare programmi di formazione adeguati, non sono stati fatti: ne riparleremo l'anno prossimo». In generale per Carraro il Nordest «che uscirà dalla crisi sotto molti aspetti sarà diverso. Ci sono settori che stanno soffrendo più di altri, come la moda o il turismo, rispetto ai quali neanche nel 2022 saranno probabilmente ricostituiti i flussi precedenti la pandemia, come invece è previsto avvenga per gli altri comparti. Per questi settori occorre un ripensamento con chiavi diverse e introdurre i driver di sviluppo che adesso sta adottando l'industria - conclude il presidente di Confindustria Veneto - e che ricadono nei concetti di economia circolare e green economy». Poi ci sono i fondi europei: «Che devono andare anche ai privati, per esempio per aiutare la riconversione di filiere come l'automotive verso l'elettrico, lo sviluppo dell'idrogeno e le infrastrutture».

Il confronto con la Regione è aperto. «Dopo Natale mi incontrerò con gli assessori Manzato e Donazzan». Bocciata l'idea di un'Agenzia.

CONFRONTO

«Nella nostra regione operano già efficacemente soggetti come Veneto Sviluppo, Veneto Lavoro ed altri e non c'è bisogno di attivare altre agenzie, è sufficiente lavorare tutti quanti bene insieme. Meglio portare avanti un tavolo con tutti gli attori economici fra cui anche noi». Una fiducia locale che traspare dal sondaggio: il 67% degli imprenditori triveneti boccia le misure contro la pandemia di Unione Europea e governo nazionale, mentre Regione e Comune di appartenenza riscuotono un consenso favorevole rispettivamente dall'84,5% e dal 77% degli intervistati. E le ultime polemiche peggiorano le cose. «Per me leggere di certe beghe di politica fa proprio male - osserva Carraro -. C'è bisogno che ogni parte porti avanti le proprie istanze, ma non giova affatto in questo momento andare a forzare la situazione pensando a elezioni sulla base di qualche punto in più o in meno nei sondaggi, o per avere mezzo ministro in più». Meglio mettere in campo misure di sostegno adeguate - per esempio su liquidità e ristori - e operative in fretta.

Maurizio Crema

