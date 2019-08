Crisi tedesca, pressing su Merkel per sforare il pareggio di bilancio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIOBERLINO La paura di una recessione, alimentata da una raffica di brutti dati economici, spaventa la Germania. Cresce quindi il pressing della Spd sul governo per un intervento immediato, anche rompendo la regola aurea del pareggio di bilancio per bloccare il rallentamento dell'economia. E' stato del resto proprio il ministro delle Finanze, Olaf Scholz, a far capire che un piano da 50 miliardi per far fronte all'emergenza è quanto meno ipotizzabile. Il ministro socialdemocratico, che è anche vice cancelliere, non è sceso nel...