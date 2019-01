Crisi prosciutti Kipre, 500 posti a rischio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA In crisi i prosciutti della famiglia Dukcevich, chiesto il concordato in «bianco» per evitare il fallimento. In bilico il futuro di sei stabilimenti tra Friuli Venezia Giulia, Veneto (Sossano in provincia di Vicenza) ed Emilia per un totale di 500 addetti. Possibile l'intervento di Mediocredito del Friuli e Friulia, la Regione si è già detta pronta a muoversi attraverso i suoi due bracci finanziari ma prima c'è da capire la reale situazione del gruppo Kipre da 165 milioni di fatturato e 130 milioni di debiti che controlla...