Crisi Kipre, la proprietà apre a Regione e sindacati

IL CASOVENEZIA Gruppo Kipre Holding, lavoratori in allarme e c'è chi già parla di sciopero. Ma in serata si fa viva la società della famiglia Dukcevich aprendo a un incontro con i sindacati dopo la richiesta di concordato. «Gli advisor stanno predisponendo un calendario di incontri con tutte le parti coinvolte, in primis i sindacati e rappresentanti delle Istituzioni, che verrà definito nel dettaglio nei prossimi giorni, dopo aver preso visione del provvedimento del Tribunale, e quindi proposto alle parti interessate», la nota ufficiale...