Crisi Ilva, Di Maio avverte Arcelor: piani da rivedere. Sindacati spaccati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ACCIAIOROMA Il governo alza il tiro sull'Ilva e alla futura proprietà indiana chiede di più: sia sul piano ambientale che su quello occupazionale.Le proposte avanzate da Arcelor Mittal al vecchio governo Gentiloni non bastano più e il nuovo ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ne chiede altre «fortemente migliorative».Dal punto di vista della tutela del lavoro, il piano presentato dalla società «non è in linea con le attese, servono garanzie certe», mentre per quanto riguarda l'ambiente anche se ci sono delle novità...