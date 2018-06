Cresce l'export dei salumi ma ora c'è il richio dazi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DATOROMA All'estero hanno gli hot dog, i wurstel, l'hamburger e poco altro. Noi abbiamo la mortadella e il prosciutto, la coppa e la pancetta, la soppressata, il sambudetto, lo speck e perfino il salame pezzente (ma solo di nome) della Lucania: un elenco sterminato (almeno 600) di bontà artigianali e industriali che valgono in termini economici quasi 8 miliardi di euro l'anno e sono fonte di lavoro per 30 mila occupati in 2 mila aziende. Il vituperato maiale - trasformato in insaccati, salumi e prosciutti - trionfa quindi sulle tavole...