Crediveneto, i liquidatori stoppano i soci

RISPARMIOVENEZIA Crediveneto, i liquidatori bocciano l'ammissione al passivo dei soci che hanno perso i loro risparmi. Chiesto l'intervento della politica.Il crac della Bcc con sede a Montagnana (Padova) e sportelli in mezzo Veneto ha una nuova coda legale. Con un comunicato, l'avvocato Matteo Moschini che rappresenta il gruppo Difesa soci ex Bcc Crediveneto, denuncia: «I commissari della liquidazione stanno in questi giorni comunicando il rigetto delle domande di ammissione al passivo. I soci che erano titolari di quote di una società...