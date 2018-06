CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CREDITOVENEZIA Un anno fa la liquidazione coatta amministrativa di Popolare Vicenza e Veneto Banca, in fumo le partecipazioni azionarie di 210mila soci, fallito definitivamente il tentativo di fondere le due banche e realizzare un grande polo bancario nel Nordest, oggi senza un istituto del territorio. Banca Intesa acquisì le parti attive delle due banche semi fallite e 2 milioni di clienti per un euro, passando crediti incagliati e sofferenze per 12 miliardi alla sga. La società pubblica entro l'11 luglio dovrà presentare il piano...