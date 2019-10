CREDITO VENEZIA Nuovo centro operativo per Credit Agricole FriulAdria. L'hub

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CREDITOVENEZIA Nuovo centro operativo per Credit Agricole FriulAdria. L'hub verrà inaugurato il 4 novembre a Mestre, in via Pepe. L'obiettivo, spiega una nota dell'istituto di credito con quartier generale a Pordenone e presenza decisa in Veneto, è quello di mettere a disposizione della clientela in un unico spazio fisico situato in una zona nevralgica della città tutti i servizi della casa madre francese e delle società del gruppo. All'inaugurazione del nuovo quartier generale interverrà il direttore generale di Ca FriulAdria, Carlo...