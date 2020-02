CREDITO

VENEZIA (m.cr.) Banca Ifis chiude il 2019 con utile netto di 123,1 milioni rispetto ai 146,8 milioni di dicembre 2018 (- 16,1%), per effetto del contributo della componente straordinaria relativo al Gruppo Ge Capital Interbanca, acquisito nel novembre 2016. Proposta una cedola in crescita del 5% a 1,1 euro per azione per un dividendo complessivo di 58,8 milioni e un payout ratio del 47,8%. La redditività complessiva consolidata è 133,5 milioni, sostanzialmente in linea con il dato a fine 2018. La raccolta diretta è in crescita a 4,8 miliardi (+ 8,3% sul 31 dicembre 2018), mentre i costi operativi si attestano a 294,9 milioni (+ 7,9% sul 2018) principalmente per effetto della crescita dei dipendenti del gruppo: 1.753 a fine 2019 (+ 7%). Il Cet1 ratio è in aumento al 10,96%.

NUOVI ACQUISTI DI NPL

«Ci aspettiamo nuovi acquisti di Npl per 1,5-2 miliardi di euro nella prima metà del 2020. Siamo fiduciosi nel raggiungere i nostri obiettivi previsti nel piano industriale 2020-22 - afferma Luciano Colombini, l'Ad di Banca Ifis - e incrementeremo ancora la nostra presenza nel settore Pmi con un'offerta di prodotti più ampia e investimenti in innovazione digitale che ci consentiranno di espandere ulteriormente la nostra base clienti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA