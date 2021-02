CREDITO

VENEZIA CiviBank: utili a 6,8 milioni di euro l'anno scorso, in crescita del 148,2% rispetto al 2019. L'istituto cooperativo friulano ha anche irrobustito il capitale: il Cet1 è al 15%. Crescono dell'8,4% i finanziamenti a sostegno di imprese e famiglie per superare la pandemia.

Il consiglio di amministrazione dell'istituto ha approvato gli schemi di bilancio al 31 dicembre 2020, con dati molto positivi: l'utile netto del 2020 registra un incremento del + 148,2% rispetto al 2019, passando da 2,7 milioni di euro a 6,8 milioni. Ulteriore rafforzamento degli indici di solidità e migliora anche la qualità degli attivi, con crediti deteriorati che diminuiscono del - 22,4% rispetto a dicembre 2019. La presidente Michela Del Piero: «C'è grande soddisfazione nel vedere dei trend positivi confermati perfino in questo contesto, nel quale CiviBank ha continuato a fornire sostegno alla clientela, fatta di famiglie e imprese. Grazie al grande impegno delle nostre persone, attraverso tutte le nostre filiali ed i collaboratori, siamo riusciti a rendere sempre più visibile il nostro supporto per il territorio». Più 8,4% i finanziamenti erogati rispetto al 2019, per un totale di 661 milioni. In crescita del 19,3% i nuovi finanziamenti per le Pmi, per un valore totale di 485 milioni di euro. Il quarto trimestre 2020 segna una forte crescita dei prestiti alle famiglie, + 14,3%, trainata in particolare dai mutui.

Accolte 5350 richieste di moratoria su mutui e finanziamenti, per un importo complessivo di 723 milioni di euro. Di questi, 574 milioni sono relativi a richieste giunte dalle imprese, mentre il valore delle moratorie concesse alle famiglie si attesta a 149 milioni.

