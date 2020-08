CREDITO

VENEZIA Banco delle Tre Venezie: il cavaliere bianco è un grande esperto della finanza del Nordest, Giovanni Bossi. L'ex Ad di Banca Ifis, da pochi mesi alla guida di Cherry 106, sede a Padova e ambizioni di diventare un operatore di riferimento nella gestione dei crediti deteriorati, è pronto a fondere la sua creatura con l'istituto di credito da 5 sportelli che ha chiuso il bilancio 2019 con una perdita di quasi 2 milioni. Da tempo Banca d'Italia e Bce hanno intimato al Banco, circa 140 soci tra imprenditori e professionisti del Nordest, di trovare un socio forte al posto del portoghese Novo Banco (l'ex Espirito Santo salvato dal fallimento nel 2014) che potesse riportare i parametri patrimoniali a livello di sicurezza. Negli anni scorsi il Tre Venezie ha tentato anche la strada di un'alleanza con un gruppo finanziario cinese, la Pga, poi bocciata dalla Vigilanza. I colloqui con altri possibili partner come Illimity di Corrado Passera o Banca Ifis non sono mai stati concretizzati. L'intesa invece è stata trovata con Cherry 106, società che ha iniziato a operare nel novembre 2019 dove Giovanni Bossi ha il 65% del capitale. Nel progetto approvato ieri la società padovana dovrebbe essere fusa nel Banco delle Tre Venezie portando in dote capitali, asset ed esperienze nella gestione degli Npl, arrivando al 51% del capitale del nuovo Banco. Il restante 49% dovrebbe rimanere nelle mani dei 140 azioni di Btv. Operazione che però deve essere sottoposta al via libera di Banca d'Italia e Bce.

Servirà un corposo dossier e un percorso di più di qualche mese per vedere andare in porto questa fusione che è anche la sfida dell'ex Bossi a Ifis e potrebbe cambiare il panorama bancario veneto.

LA SFIDA DELL'EX

«È previsto lo sviluppo di un operatore innovativo nel panorama creditizio e finanziario, che da un lato valorizzi le peculiarità del territorio e la forza della compagine sociale - recita il comunicato ufficiale - e dall'altro estenda la propria azione a nuovi settori selezionando le opportunità di crescita e migliorando redditività e patrimonializzazione». L'intelligenza artificiale si sposerà con lo sviluppo della gestione dei crediti deteriorati, settore dove il Banco è scoperto. «Penso alla pandemia, alla necessità di liquidità delle aziende, alla perdita di posti di lavoro, e penso che ancora una volta sia possibile lavorare per ricostruire un futuro da protagonisti - dichiara Bossi -. Quanto abbiamo costruito, con forti radici e risultati concreti, può ambire a passare con immediatezza ad una scala maggiore, attraverso l'opportunità di integrarci in una struttura solida e con competenze forti». «Dopo 12 anni attraversati da una delle più grandi crisi finanziarie della storia recente, aggravata dalla risoluzione delle due più importanti banche venete, abbiamo individuato l'opportunità di proseguire e rafforzare la nostra storia e proiettare Btv nel futuro», commenta il presidente del Banco, Gabriele Piccolo, imprenditore della Fpt Industrie di Santa Maria di Sala (Venezia).

Banco delle Tre Venezie è stato costituito a Padova nel 2006: 5 gli sportelli (Padova, Mestre, Treviso, Verona, Vicenza) e una settantina di addetti per 532 milioni di raccolta diretta e quasi altrettanti di impieghi. In cda ha fatto ingresso da pochi mesi il commercialista veneziano Gianluca Vidal. Bossi è stato per 24 anni, fino ad aprile 2019, Ad di Banca Ifis. Poi il divorzio traumatico che l'ha portato a fondare Cherry e ad acquisire la maggioranza di Cassiopea Npl, trasformata in Cherry 106: 40 dipendenti nelle tre sedi di Roma, Milano e Padova, la principale. Già acquisiti 8 portafogli di Npl. A maggio 2020 Bossi ha lanciato Cherry Legal. Da luglio 2019 è anche a capo del Clessidra Restructuring Fund e membro del cda di Clessidra sgr, società controllata dalla famiglia Pesenti.

Maurizio Crema

