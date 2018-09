CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CREDITOVENEZIA Banca Ifis e Sga, la società controllata dal Tesoro a cui in aprile sono stati trasferiti da Banca Intesa i 18 miliardi di crediti deteriorati di Veneto Banca e Popolare di Vicenza, hanno siglato un accordo per facilitare l'accesso ai servizi di factoring di Ifis a favore dei clienti di Sga. È un primo passo per aggredire la massa di crediti bloccati ereditati dalla liquidazione delle due banche venete. L'accordo ha come perimetro i 7 miliardi di crediti incagliati (unlikely to pay) e il miliardo circa di crediti scaduti (past...