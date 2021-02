CREDITO

ROMA L'allarme è lanciato dai costruttori dell'Ance: la cessione massiva degli Npl da parte delle banche rischia di condannate a morte le imprese, bisogna favorire rinegoziazione del debito direttamente con istituti.

L'atto di accusa arriva dal vice presidente Ance, Rodolfo Girardi, in audizione alla Commissione bicamerale sulle banche che prosegue sul filone d'inchiesta dei crediti deteriorati. Dal 2015 al 2020 «sono stati ceduti più di 250 miliardi di npl, ma cedere non vuol dire risolvere il problema, anzi. Molti dei fondi che hanno acquistato npl - sottolinea Girardi - sono soggetti meramente finanziari, più adatti per una fase liquidatoria di un'azienda, non certo per gestire la crisi finanziaria di imprese economicamente sane». E «piani di rientro insostenibili stanno condannando a morte le imprese di costruzione». Girardi se la prende con la riforma che ha introdotto le Gacs in Italia utili solo a «garantire il profitto dell'investitore, spesso straniero e che paga le tasse all'estero», poi con l'Eba per la nuova definizione di default e la tempesta perfetta in arrivo nei prossimi mesi con rischio di credit crunch ma lamenta. L'Ance chiede quindi al legislatore un duplice intervento: da un lato uno strumento legislativo «che riconosca il punto di vista del debitore» e «uno strumento pubblico per la ricapitalizzazione delle imprese».

