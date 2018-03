CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CREDITOPADOVA Fondazione Cariparo, Francesco Moschetti sfiderà Gilberto Muraro per la presidenza.Oggi l'avvocato tributarista padovano Moschetti, cooptato in fondazione un anno fa, presenta la sua candidatura per il vertice dell'ente di Padova e Rovigo che controlla circa il 3% di banca Intesa e ha un patrimonio di 2 miliardi. Quella dell'avvocato di 76 anni è stata una decisione sofferta. Amico di vecchia data di Muraro, Moschetti ha deciso di scendere in campo per la presidenza - nomina tra oltre un mese, dopo la scadenza del mandato di...