CREDITOMILANO Le commissioni delle attività bancarie commerciali trainano i risultati del primo semestre 2018 di Intesa Sanpaolo: utile di 2,179 miliardi, prospettiva di profitti superiori a 3,8 miliardi nel 2018. «Confermiamo come priorità la capacità di remunerare in maniera significativa i nostri azionisti, come dimostrato dai 10 miliardi di dividendi distribuiti nel corso del precedente piano d'impresa. Il dividendo di quest'anno sarà soddisfacente», ha commentato Carlo Messina nella conference call con gli analisti presentando i...