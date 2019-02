CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CREDITOMILANO Credit Agricole Italia: risultato aggregato a 793 milioni, in crescita dell'8% sul 2017. Per quanto riguarda il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia l'utile netto del 2018 si attesta a 274 milioni, in crescita del 10% rispetto al 2017 (297 milioni, + 13%, esclusi i contributi ai fondi di garanzia e risoluzione). Nel Nordest il gruppo ha erogato alle famiglie e alle aziende attraverso FriulAdria 1,2 miliardi di euro, in crescita rispetto all'anno precedente.In Italia il gruppo bancario Credit Agricole, guidato dal ceo Giampiero...