CREDITOMILANO Banco Bpm, l'Ad Giuseppe Castagna annuncia dividendi in arrivo per il 2019 ma frena sugli obiettivi: «Il miliardo previsto dal piano non è più attuale», a causa di uno «scenario macro complicato», meno favorevole delle previsioni.«Per fare il dividendo ci vogliono tanti utili, quindi chiaramente vediamo trimestre dopo trimestre come andremo. La nostra aspettativa e di farne tanti però bisogna confrontarsi con uno scenario macro complicato. Inutile partire con grandi affermazioni, anche se il nostro desiderio sarebbe alla...