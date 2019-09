Crediti deteriorati, in Italia risultati e buoni guadagni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CONVEGNOVENEZIA «Run the industry», l'evento leader per il mercato italiano ed internazionale degli Npl e il bank restructuring organizzato al Lido di Venezia da Banca Ifis, è arrivato all'ottava edizione. Al centro della due giorni, l'industria del recupero e la gestione dei crediti deteriorati, la cui riscossione da parte delle banche è incerta. Sia in termini di rispetto della scadenza, sia per l'ammontare dell'esposizione di capitale. Alla presenza dei maggiori player del settore, quest'anno l'evento ha superato i mille...