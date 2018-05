Crediti a rischio: Ifis compra Fbs e diventa il primo operatore integrato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FINANZAVENEZIA Crediti deteriorati: Banca Ifis compra Fbs e diventa il primo operatore di settore integrato in Italia. L'Ad Giovanni Bossi: «Siamo pronti a gestire gli Npl ma anche ad affiancare gli altri operatori, come nel caso delle sofferenze e e dei crediti incagliati delle Popolari venete finite nella sga».L'operazione compiuta ieri da Banca Ifis riguarda il 90% del capitale di Fbs - operatore specializzato in attività di servizio, gestore di portafogli garantiti e non, consulente in attività di analisi e investitore autorizzato - è...