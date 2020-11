TRIMESTRALE

VENEZIA Credit Agricole batte le attese degli analisti e chiude il terzo trimestre con un utile netto di 1,1 miliardi d (- 9,1%) e accantonamenti inferiori alle attese per crediti inesigibili per 577 milioni principalmente destinati a coprire i settori vulnerabili a nuovi blocchi in Europa, tra cui aviazione, hotel e ristoranti. In Italia il gruppo ha fatto registrare un utile netto pari a 551 milioni (- 15%) con un risultato di competenza del gruppo di 423 milioni. Il gruppo bancario, in particolare ha conseguito nei primi nove mesi del 2020 un utile netto pari a 169 milioni (- 29%). Il risultato sarebbe pari a circa 200 milioni, escludendo il contributo al Fondo di Risoluzione e gli oneri straordinari sostenuti per la gestione dell'emergenza sanitaria, precisa una nota. Nei primi nove mesi dell'anno, il gruppo ha concesso oltre 37.000 prestiti relativi al Dl Liquidità. L'Ad di Credit Agricole Philippe Brassac non scopre le carte su Banco Bpm e sui colloqui che sarebbero in corso, secondo indiscrezioni. Secondo quanto riporta Bloomberg, Brassac, a latere della trimestrale, ha ricordato che «siamo molto ambiziosi sull'Italia da circa 30 anni» sottolineando che «la nostra priorità assoluta è avere capacità di crescita organica». Il ceo nel declinare qualsiasi commento sul Banco Bpm, ha aggiunto: «Abbiamo sempre affermato che siamo aperti alle opportunità».

FRIULADRIA: + 15MILA CLIENTI

FriulAdria (gruppo Credit Agricole): gli impieghi nei primi nove mesi dell'anno si attestano a 7,4 miliardi, + 4% su dicembre 2019. La raccolta diretta è pari a 7,1 miliardi e registra un incremento del 6% rispetto alla fine dell'anno precedente. In ulteriore calo, rispetto al 31 dicembre 2019, l'incidenza dei crediti deteriorati sugli impieghi, sia lordi (5,5%) che netti (2,2%). Il direttore generale di CA FriulAdria, Carlo Piana: «Al 30 settembre è stato erogato mezzo miliardo alle aziende locali per effetto del Dl liquidità, volumi più che doppi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nel terzo trimestre abbiamo rilevato una ripresa dei mutui casa e una decisa crescita del numero dei clienti acquisiti, oltre 15 mila nel periodo luglio-settembre - ha aggiunto -: è un segnale importante che conferma l'utilità del nostro servizio».

