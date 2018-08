Credit Agricole aumenta: salgono dell'11% i mutui casa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL BILANCIOMILANO Crédit Agricole in Italia - composto dal gruppo bancario, che controlla anche Cariparma e FriulAdria, e da altre società, come quelle di investment banking e assicurazioni - ha chiuso il primo semestre 2018 con un utile di 286 milioni di euro. Per il colosso bancario l'utile in Italia è di 150 milioni di euro a fronte di 131 milioni di euro del primo semestre del 2017: si registra dunque un incremento dell'utile del 15 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In una nota, l'istituto sottolinea gli...