Crac bancari, novità in vista per il portale rimborsi

CREDITOVENETO Rimborsi per i crac bancari, associazioni sempre più divise mentre a Vicenza prosegue il processo per il crac Popolare con nuove testimonianze sul caso di Antonio Villa e sulle baciate che sarebbero state a conoscenza anche degli ex vertici della Popolare.Dopo la diffida a Consap da parte di «Noi che credevamo in BpVi», associazione capitanata da Luigi Ugone, ieri a Roma si è recata una delegazione della Ezzelino da Onaro, associazione padovana presieduta da Patrizio Miatello: «Noi vogliamo che i rimborsi ai risparmiatori...