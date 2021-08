Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

RISPARMIO TRADITOVENEZIA Rimborsi per i crac bancari: già disposti pagamenti per 517 milioni. E si apre anche un nuovo binario di ristoro per gli azionisti delle banche liquidate negli anni scorasi coem le Popolari venete che hanno un reddito Irpef di oltre 35mila euro e patrimonio mobiliare sotto i centomila euro, circa 23mila persone.L'annuncio arriva dal ministro per i rapporti col Parlamento Federico D'Incà. «Disposti 517 milioni di...