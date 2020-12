BANCHE LIQUIDATE

VENEZIA Rimborsi ai truffati delle banche: anticipo indennizzo dal 40 al 100%, via libera all'emendamento alla legge di bilancio approvato in commissione. Il ministro bellunese Federico D'Incà: «Importante passo avanti per una vicenda che il Movimento 5 Stelle ha preso a cuore e ha seguito con la massima attenzione». Soddisfatto a metà il deputato vicentino di Forza Italia Pierantonio Zanettin: «Accolto un mio emendamento, peccato che non siano state accolte le mie proposte per semplificare il lavoro della commissione tecnica e di elevare gli indennizzi». Patrizio Miatello, presidente dell'associazione Ezzelino da Onara: «Per chi ha fatto domanda di rimborso nell'autunno del 2019 gli anticipi stanno già arrivando. Ora speriamo nei saldi».

INDENNIZZI ARRIVATI

«Grazie al Movimento 5 Stelle la percentuale dell'anticipo dell'indennizzo ai cittadini truffati dalle banche potrà essere erogata fino al 100% da parte della commissione tecnica», il commento di D'Incà dopo l'approvazione dell'emendamento presentato dal deputato Raphael Raduzzi. «I truffati delle banche quindi potranno ottenere fin da subito indennizzi decorosi, anziché acconti irrisori, come avvenuto fino ad oggi - rincara Zanetin -. Peccato siano stati invece respinti gli altri miei emendamenti che proponevano di semplificare il lavoro della commissione tecnica ed elevare sensibilmente gli indennizzi».

