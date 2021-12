ROMA Dario Costantini è il nuovo Presidente nazionale di Cna (Confederazione Nazionale dell'artigianato e della Piccola Impresa). È stato eletto all'unanimità dall'Assemblea nazionale della Confederazione che conta circa 630mila associati e una diffusa presenza in tutto il Paese per il quadriennio 2021-2025. Costantini, 46 anni, è amministratore delegato e socio della Costantini srl con sede a Piacenza, impresa che opera nel settore del condizionamento, ventilazione e gestione degli impianti tecnologici. È stato presidente di Cna Piacenza dal giugno 2007 al luglio 2017 quando è stato eletto presidente della Cna Emilia Romagna e riconfermato nel luglio scorso. «In questa fase di ripartenza del Paese - ha dichiarato - non potrà non esserci un ruolo rilevante del rinascimento dell'artigianato italiano. Anche nei momenti più cupi della pandemia le donne e gli uomini che rappresentiamo sono stati al servizio del Paese con le loro imprese che hanno assicurato beni e servizi essenziali, dimostrando ancora una volta il loro valore». L'Assemblea Nazionale CNA oltre a eleggere il successore del presidente uscente Daniele Vaccarino ha anche rinnovato i quadri. Soddisfazione per la squadra di CNA Veneto entrata negli organi nazionali: in Presidenza Nazionale è stato eletto il padovano Guerrino Gastaldi.

In Direzione: il rodigino Filippo Dalla Villa Filippo, Presidente Nazionale Comunicazione e Terziario Avanzato; il bellunese Moreno De Col, Presidente regionale CNA Veneto; Giancarlo Burigatto, Presidente CNA Venezia; Cinzia Fabris, Presidente CNA Veneto Ovest; Luca Frare, Presidente CNA Treviso; Luca Montagnin, Presidente CNA Padova; Massimo Sposato, Presidente APPIA CNA Belluno.

