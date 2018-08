Corvallis compra Galileo e Telerate, Padova hub tecnologico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CRESCITAPADOVA Corvallis: ricavi in crescita del 10% (153 milioni) ed ebitda del 43% (17,5 milioni). Nuove acquisizioni societarie: Galileo Nework (ex Sec Servizi) e Telerete. L'Ad Del Sole: «Si rafforza il ruolo di Padova quale hub nazionale e internazionale dell'information technology».Il gruppo padovano Corvallis continua il percorso di crescita ed evoluzione che le ha consentito di posizionarsi, in meno di un decennio, come uno dei principali attori italiani del mondo delle telecomunicaizoni e nuove tecnologie. Corvallis ha raggiunto...